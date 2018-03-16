Водіїв попередили про червоний рівень загрози від негоди

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає власників автотранспорту про складні погодні умови найближчими днями і небезпеку, пов'язану з ними.

Про це повідомляється на сайті ДСНС.

За прогнозом служби, внаслідок впливу двох активних циклонів 17-19 березня в Україні очікуються сильний сніг, хуртовини, ожеледь, підвищення снігового покриву.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту (рівень загрози для автотранспорту 2 (жовтий), в більшості центральних та східних областей 3 (червоний)), також ускладнять роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства", - йдеться в попередженні.

У держслужбі додали, що 17 березня в Києві та області очікуються сильний сніг зі збільшенням товщини снігового покриву до 8-15 см, пориви вітру, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Як повідомлялося, до України суне снігова буря.