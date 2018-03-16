Водителей предупредили о красном уровне угрозы от непогоды

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Пятница, 16 марта 2018, 12:09

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает владельцев автотранспорта о сложных погодных условиях в ближайшие дни и опасностях, связанных с ними.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

По прогнозу службы, в результате воздействия двух активных циклонов 17-19 марта в Украине ожидаются сильный снег, метели, гололед, повышение снежного покрова.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), в большинстве центральных и восточных областей 3 (красный)), также усложнят работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства", - говорится в предупреждении.

В госслужбе добавили, что 17 марта в Киеве и области ожидаются сильный снег с увеличением толщины снежного покрова до 8-15 см, порывы ветра, метели, на дорогах гололедица.

Как сообщалось, к Украине приближается снежная буря.

Украинская правда
Темы: погода транспорт дороги
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