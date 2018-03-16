Клімкін попросив силовиків більше уваги приділити Закарпаттю

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін звернувся до МВС і СБУ з проханням спостерігати за ситуацією в Закарпатті.

Про це він сказав журналістам у п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я попросив і міністра внутрішніх справ, і керівників СБУ спостерігати за тією ситуацією, яка зараз там є, тому що Росія намагається нас посварити з Угорщиною, але також і іншими країнами, з Польщею", - сказав він журналістам у п'ятницю в Києві.

Міністр, коментуючи заяви щодо наявності місії ОБСЄ на Закарпатті, зазначив, що для узгодження мандата такої місії необхідна згода України.

"Досить поїхати на Закарпаття, щоб переконається, що ніякої місії ОБСЄ там немає. І для того щоб ввести туди таку місію, у неї має з'явиться мандат, мандат схвалюється консенсусом. Без нас і наших друзів жодного мандата-схвалення не може бути", - сказав він.

Крім того, Клімкін додав, що мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ поширюється на всю територію України.

"Якщо СММ вважає за потрібне здійснити шляхом якогось моніторингу це, то відповідно може бути СММ... але ніякої постійної присутності не може бути", - наголосив міністр.

Як відомо, Товариство угорців Закарпаття, на офіс якого було скоєно два напади, вслід за Будапештом закликало розгорнути в області постійну місію ОБСЄ.

Раніше тему введення постійної місії ОБСЄ у Закарпатську область неодноразово піднімав офіційний Будапешт.

Глава МЗС України Павло Клімкін не бачить підстав для направлення спостерігачів у регіон, одночасно наголошуючи, що слід припинити російські провокації в області.