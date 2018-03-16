Климкин попросил силовиков больше внимания уделить Закарпатью

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился в МВД и СБУ с просьбой наблюдать за ситуацией в Закарпатье.

Об этом он сказал журналистам в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".



"Я попросил и министра внутренних дел, и руководителей СБУ наблюдать за той ситуацией, которая сейчас там есть, потому что Россия пытается нас поссорить с Венгрией, но также и другими странами, с Польшей", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

Министр, комментируя заявления относительно наличия миссии ОБСЕ на Закарпатье, отметил, что для согласования мандата такой миссии необходимо согласие Украины.

"Достаточно поехать на Закарпатье, чтобы убедится, что никакой миссии ОБСЕ там нет. И для того чтобы ввести туда такую миссию, у нее должен появится мандат, мандат одобряется консенсусом. Без нас и наших друзей никакой мандат-одобрение не может быть", - сказал он.

Кроме того, П.Климкин добавил, что мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины. "Если СММ считает нужным осуществить путем какого-то мониторинга это, то соответственно может быть СММ... но никакого постоянного присутствия не может быть", - подчеркнул министр.

Как известно, Общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, вслед за Будапештом призвал развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.

Ранее тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область неоднократно поднимал официальный Будапешт.

Глава МИД Украины Павел Климкин не видит оснований для направления наблюдателей в регион, одновременно подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области.