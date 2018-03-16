Суд визначився, коли візьметься за звільнення Насірова

Окружний адміністративний суд Києва призначив судове засідання за позовом Романа Насірова щодо його звільнення з посади голови фіскальної служби.

Інформація про стан розгляду справи опублікована на сайті Судової влади.

Екс-фіскал позивається до Кабінету міністрів та Державної фіскальної служби та просить поновити його на посаді.

для збільшення натисніть на зображення

Зазначено, що суддя Наталія Клименчук розгляне справу о 14 годині 19 квітня.

На сайті Судової влади також значиться інший позов екс-очільника фіскальної служби – до Інституту Кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска.

В березні 2017 року Інститут надавав слідству довідку, що Насіров не потребує невідкладної допомоги. Другий відповідач за цим позивом – Соколов Максим Юрійович, голова комісії, що підписував висновок.

Насіров просить визнати їхнє рішення незаконним та відшодувати моральну шкоду.

для збільшення натисніть на зображення

Засідання у цій справі в Шевченківському райсуді призначене на 28 березня.

15 лютого Окружний адміністративний суд Києва повідомив про те, що до них надійшов позов від Романа Насірова щодо визнання протиправним рішення про його звільнення.

Як відомо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 31 січня звільнив відстороненого від обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Насірова підозрюють в тому, що протягом 2015 - 2016 років він, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".