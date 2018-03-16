Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд визначився, коли візьметься за звільнення Насірова

П'ятниця, 16 березня 2018, 14:24

Окружний адміністративний суд Києва призначив судове засідання за позовом Романа Насірова щодо його звільнення з посади голови фіскальної служби.

Інформація про стан розгляду справи опублікована на сайті Судової влади.

Екс-фіскал позивається до Кабінету міністрів та Державної фіскальної служби та просить поновити його на посаді.

 
для збільшення натисніть на зображення

Зазначено, що суддя Наталія Клименчук розгляне справу о 14 годині 19 квітня.

На сайті Судової влади також значиться інший позов екс-очільника фіскальної служби – до Інституту Кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска.

В березні 2017 року Інститут надавав слідству довідку, що Насіров не потребує невідкладної допомоги. Другий відповідач за цим позивом – Соколов Максим Юрійович, голова комісії, що підписував висновок.

Насіров просить визнати їхнє рішення незаконним та відшодувати моральну шкоду.

 
для збільшення натисніть на зображення

Засідання у цій справі в Шевченківському райсуді призначене на 28 березня.

15 лютого Окружний адміністративний суд Києва повідомив про те, що до них надійшов позов від Романа Насірова щодо визнання протиправним рішення про його звільнення.

Як відомо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 31 січня звільнив відстороненого від обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Насірова підозрюють в тому, що протягом 2015 - 2016 років він, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Теми: Насіровсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Насіров
ВАКС зменшив заставу Насірову з 523 до 261 млн грн
ВАКС зупинив виконання рішення про зменшення застави Насірову – ЦПК
ВАКС у п'ять разів зменшив заставу Насірову – ЦПК
Останні новини
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
Усі новини...
Реклама: