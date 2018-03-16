Суд определился, когда возьмется за увольнение Насирова

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Пятница, 16 марта 2018, 15:24

Окружной административный суд Киева назначил судебное заседание по иску Романа Насирова относительно его увольнения с должности главы фискальной службы.

Информация о состоянии рассмотрения дела опубликована на сайте Судебной власти.

Экс-фискал судится с Кабинетом министров и Государственной фискальной службой и просит восстановить его в должности.

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Отмечается, что судья Наталья Клименчук рассмотрит дело в 14 часов 19 апреля.

На сайте Судебной власти также значится другой иск экс-главы фискальной службы – в Институт Кардиологии им. акад. М.Д. Стражеско.

В марте 2017 года Институт предоставлял следствию справку, что Насиров не требует неотложной помощи. Второй ответчик по этому иску – Соколов Максим Юрьевич, председатель комиссии, который подписывал заключение.

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Заседание по этому делу в Шевченковском райсуде назначено на 28 марта.

15 февраля Окружной административный суд Киева сообщил, что к ним поступил иск от Романа Насирова о признании противоправным решение о его увольнении.

Как известно, Кабинет министров на своем заседании 31 января освободил отстраненного от обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Насирова подозревают в том, что в течение 2015 - 2016 годов он, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

Темы: Насиров суд
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