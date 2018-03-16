У Кремлі відреагували на "Путіна-отруйника" від британського МЗС

Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав порушенням дипломатичних правил звинувачення на адресу Володимира Путіна, що він особисто брав участь в отруєнні екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Про це він заявив у коментарі інформагентству ТАСС.

Пєсков підкреслив, що згадка президента РФ у зв'язку з цим є нічим іншим, як "шокуючим і непрощенним порушенням дипломатичних правил пристойності".

"Ми вже на різних рівнях неодноразово заявляли, що Росія не має жодного стосунку до цієї історії", - сказав він.

Як відомо, глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон заявив у п'ятницю, що президент Росії Володимир Путін "практично напевне" особисто віддав наказ використати токсичну нервово-паралітичну речовину "Новичок" для отруєння колишнього російського агента Скрипаля у Британії.

Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

США, Велика Британія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій вони звинуватили Росію в отруєнні екс-шпигуна та його доньки.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки була використана одна з найбільш токсичних речовин у світі.

Детальніше про реакцію світу на події в Британії читайте у статті "Європейської правди": "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".