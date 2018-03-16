В Кремле отреагировали на "Путина-отравителя" от британского МИДа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нарушением дипломатических правил обвинения в адрес Владимира Путина, что он лично участвовал в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом он заявил в комментарии информагентству ТАСС.

Песков подчеркнул, что упоминание президента РФ в этой связи является ни чем иным, как "шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия".

"Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории", - сказал он.

Как известно, глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать отравляющее нервно-паралитическое вещество "Новичок" для покушения на жизнь бывшего российского агента Скрипаля в Британии.

Великобритания высылает из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором они обвинили Россию в отравлении экс-шпиона и его дочери.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для отравления Скрипаля и его дочери было использовано одно из самых токсичных веществ в мире.

Подробнее о реакции мира на события в Британии читайте в статье "Европейской правды": "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".