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Порошенко відвідав звільнене село на Луганщині

П'ятниця, 16 березня 2018, 14:48

Президент Петро Порошенко відвідав визволену українськими військовими Катеринівку і контрольно пропускний пункт "Золоте" на Луганщині.

Про це у Facebook повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.

"Президент відвідав визволену Катеринівку і Золоте на Луганщині, де збудовано контрольно пропускний пункт через лінію зіткнення, але його роботу заблокували російські окупанти", - написав він.

Крім того уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що село, яке відвідав Порошенко, знаходиться у безпосередній близькості до лінії зіткнення

"П. Порошенко побував у звільненій Катеринівці, куди не приїжджають навіть спостерігачі місії СММ ОБСЄ, бо іі щодня обстрілюють, працюють диверсійні групи, що встановлюють розтяжок і міни. До нуля… кількасот метрів", - написала вона у Facebook.

За її словами, лінія зіткнення фактично проходить по межі села, в якому залишаються жити 200 українців, серед них 20 дітей.

Як відомо, 4 лютого  у Штабі АТО заявили, що населений пункт Катеринівка Луганської області, розташований поблизу лінії розмежування, повернуто з сірої зони під контроль України.

Українська правда
Теми: ПорошенкопрезидентАТОДонбасЛуганська область
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