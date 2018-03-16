Порошенко посетил освобожденное село на Луганщине

Президент Петр Порошенко посетил освобожденную Катериновку и контрольно-пропускной пункт "Золотое" в Луганской области.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Президент посетил освобожденную Екатериновку и Золотое на Луганщине, где построен контрольно-пропускной пункт через линию соприкосновения, но его работу заблокировали российские оккупанты", - написал он.

Кроме того уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что село, которое посетил Порошенко находится в непосредственной близости к линии разграничения

"П. Порошенко побывал в освобожденной Катериновке, куда не приезжают даже наблюдатели миссии СММ ОБСЕ, так и ежедневно обстреливают, работают диверсионные группы, устанавливают растяжки и мины. К нулю ... несколько метров", - написала она в Facebook.

По ее словам, линия столкновения фактически проходит по границе села, в котором остаются жить 200 украинцев, среди них 20 детей.

Как известно, 4 февраля в штабе АТО заявили, что населенный пункт Екатериновка Луганской области, расположенный вблизи линии разграничения, возвращено из серой зоны под контроль Украины.