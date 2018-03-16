Сенкевич з "Самопомочі" через суд повернув собі мерство в Миколаєві

Центральний суд Миколаєва визнав недійсним рішення міськради про відсторонення від посади мера Олександра Сенкевича.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила "Самопоміч".

"Суд поновив Олександра Сенкевича на посаді міського голови Миколаєва", - сказано у повідомленні.

Як відомо, 5 жовтня 2017 року позачергова сесія Миколаївської міськради 5 жовтня визнала незадовільною роботу мера Олександра Сенкевича і достроково припинила його повноваження.

Варто зауважити, що фракція "Самопоміч" відмовилася брати участь у голосуванні.

"На жаль, коаліція БПП і "Опоблоку", якою вже нікого не здивуєш, проголосувала за зняття Олександра Сенкевича з посади мера", - заявили у політсилі за результатами голосування.

В ухваленні рішення також брали учать депутати політсили "Наш край", яка вважається проектом Банкової.

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