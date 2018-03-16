Сенкевич з "Самопомочі" через суд повернув собі мерство в Миколаєві

326 переглядів
П'ятниця, 16 березня 2018, 16:13

Центральний суд Миколаєва визнав недійсним рішення міськради про відсторонення від посади мера Олександра Сенкевича.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила "Самопоміч".

"Суд поновив Олександра Сенкевича на посаді міського голови Миколаєва", - сказано у повідомленні.

Як відомо, 5 жовтня 2017 року позачергова сесія Миколаївської міськради 5 жовтня визнала незадовільною роботу мера Олександра Сенкевича і достроково припинила його повноваження.

Варто зауважити, що фракція "Самопоміч" відмовилася брати участь у голосуванні.

"На жаль, коаліція БПП і "Опоблоку", якою вже нікого не здивуєш, проголосувала за зняття Олександра Сенкевича з посади мера", - заявили у політсилі за результатами голосування.

В ухваленні рішення також брали учать депутати політсили "Наш край", яка вважається проектом Банкової.

Читайте також: Радник Порошенка проти мера від "Самопомочі". Чи буде "імпічмент"?

Українська правда
Теми: Миколаїв місцева влада
powered by lun.ua
По темі
Трамплін в порожнечу. Чому "золото" Абраменка може стати останнім для фристайлу 26 лютого 2018, 10:00
ЦПК: Суддю, який стріляв у детективів НАБУ, відпустили з СІЗО 6 лютого 2018, 17:57
Справу Романчука про хабар в $90 тисяч знову відклали 5 лютого 2018, 19:01
Усі новини
Головні новини
У Кремлі відреагували на "Путіна-отруйника" від британського МЗС
Двигуни для ЗСУ: Міноборони хоче стягнути 5,4 мільйона з Львівського заводу
НАБУ назвало топ-5 країн, де наслідили українські корупціонери
Наказ про отруєння екс-шпигуна дав особисто Путін – МЗС Британії
Усі новини
Досвід

Хто вони – українські герої Паралімпіади-2018

історії

Як єврейська дівчинка Анна Франк стала символом Голокосту