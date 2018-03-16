Сенкевич с "Самопомочи" через суд вернул себе мэрство в Николаеве

Центральный суд Николаева признал недействительным решение горсовета об отстранении от должности мэра Александра Сенкевича.



Об этом на своей странице в Facebook сообщила "Самопомич".



"Суд восстановил Александра Сенкевича в должности городского головы Николаева", - говорится в сообщении.



Как известно, 5 октября 2017 внеочередная сессия Николаевского горсовета 5 октября признала неудовлетворительной работу мэра Александра Сенкевича и досрочно прекратил его полномочия.



Стоит заметить, что фракция "Самопомощь" отказалась участвовать в голосовании.



"К сожалению, коалиция БПП и "Опоблока", которой уже никого не удивишь, проголосовала за снятие Александра Сенкевича от должности мэра", - заявили в политсиле по результатам голосования.



В принятии решения также участвовали депутаты политсилы "Наш край", которая считается проектом Банковой.



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