У Києві посилили безпеку, на вулиці вивели збройні патрулі

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П'ятниця, 16 березня 2018, 17:19

На території Києва посили заходи безпеки для недопущення дестабілізації оперативної обстановки.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив речник МВС Артем Шевченко.

"Було доручення міністра внутрішніх справ про забезпечення публічної безпеки і порядку в місті Києві спільними патрулями Нацполіції і Нацгвардії. Це було зроблено для забезпечення цими нарядами публічного порядку в Києві, протидії злочинності та недопущення дестабілізації оперативної обстановки", - сказав він.  

За його словами, заходи запровадили у п'ятницю, 16 березня, і триватимуть вони до "особливого розпорядження".

"Залученні додаткові спільні наряди з Національною гвардією, зокрема озброєні автоматичною зброєю і боєприпасами", - сказав він.

Прес-секретар поліції Києва Оксана Блищик повідомила УП, що заходи безпеки посили зокрема в Урядовому кварталі, на залізничному і автовокзалах.

Раніше, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив тимчасово повіреному у справах Російської Федерації в Україні, що 18 березня до дипустанов РФ для голосування допускатимуться виключно особи з дипломатичним статусом.

Олександр Шумілін, УП
Теми: поліція Київ тероризм
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