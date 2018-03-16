Україна не дозволить росіянам голосувати у консульствах РФ - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив тимчасово повіреному у справах Російської Федерації в Україні, що 18 березня до дипустанов РФ для голосування допускатимуться виключно особи з дипломатичним статусом.

Про це він написав у Facebook

"МВС України повідомляє, що в неділю 18 березня 2018 року режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України – в Києві, Харкові, Одесі та Львові – не передбачатиме доступ до цих об’єктів громадян РФ для голосування на виборах", - повідомив Аваков.

"З огляду на публічні акції протесту в українському суспільстві, нехтування з боку Росії законними вимогами української сторони, щоб уникнути провокацій і можливих важких наслідків, підрозділи Нацполіції і Нацгвардії забезпечать в цей день належну охорону всіх дипломатичних представництв і установ, а також прилеглих до них територій – відповідно до Віденської конвенції", - зазначив він.

За словами міністра, доступ до установ матимуть виключно особи з дипломатичним статусом. Інші особи і громадяни РФ в цей день на територію диппредставництв допускатися не будуть.

"МВС звертається до дипломатів і громадян Російської Федерації з проханням підкоритися законним вимогам України – не провокувати ситуацію, дотримуватися порядку і законів України", - заявив Аваков.

Він зазначив, що раніше викликав тимчасово повіреного у справах Російської Федерації в Україні і довів до нього офіційну позицію української сторони щодо виборів 18 березня.

"Розраховую, що моя слобожанська мова була доступна і зрозуміла", - додав міністр.

У МВС заявили, що проведення незаконних виборів на суверенній українській території в порушення всіх норм міжнародного права неприпустиме.

Як відомо, 23 лютого глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що міністерство надіслало ноту МЗС РФ через вибори президента РФ на території окупованого Криму. Глава МЗС зазначив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до виборів президента РФ в окупованому Криму потрапили під відповідні санкції.

У ЦВК РФ заявили, що попри заяви України, вибори президента Росії в анексованому Криму відбудуться у штатному режимі.

Пізніше в Росії заявили, що вимагають від Києва забезпечити безпеку для росіян, які 18 березня братимуть участь у виборах президента РФ на території України.

Як відомо, "Національні дружини" заявили, що не допустять проведення голосування на виборах президента Росії в Україні.

На своїй сторінці у Facebook організація заявила, що "кремлівських виборців чекатимуть заблоковані будівлі та коридор ганьби".

Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову про звернення нардепів до парламентів інших країн щодо невизнання і бойкотування виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає жителів окупованого Криму не брати участь і не допомагати в організації виборів президента Росії.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вчетверте братиме участь у виборах президента.