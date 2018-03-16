В Киеве усилили безопасность, на улицы вывели вооруженные патрули

На территории Киева усилили меры безопасности для недопущения дестабилизации оперативной обстановки.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил представитель МВД Артем Шевченко.



"Было поручение министра внутренних дел об обеспечении общественной безопасности и порядка в городе Киеве совместными патрулями Нацполиции и Нацгвардии. Это было сделано для обеспечения этими нарядами общественного порядка в Киеве, противодействия преступности и недопущения дестабилизации оперативной обстановки", - сказал он.



По его словам, меры ввели в пятницу, 16 марта, и продлятся они до "особого распоряжения".



"Привлечены дополнительные совместные наряды с Национальной гвардией, в частности вооруженные автоматическим оружием и боеприпасами", - сказал он.



Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что меры безопасности усилили в частности в правительственном квартале, на железнодорожном и автовокзалах.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил временно поверенному в делах Российской Федерации в Украине, что 18 марта в дипучреждения РФ для голосования будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.