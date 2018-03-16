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В Киеве усилили безопасность, на улицы вывели вооруженные патрули

Пятница, 16 марта 2018, 16:19

На территории Киева усилили меры безопасности для недопущения дестабилизации оперативной обстановки.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил представитель МВД Артем Шевченко.

"Было поручение министра внутренних дел об обеспечении общественной безопасности и порядка в городе Киеве совместными патрулями Нацполиции и Нацгвардии. Это было сделано для обеспечения этими нарядами общественного порядка в Киеве, противодействия преступности и недопущения дестабилизации оперативной обстановки", - сказал он.

По его словам, меры ввели в пятницу, 16 марта, и продлятся они до "особого распоряжения".

"Привлечены дополнительные совместные наряды с Национальной гвардией, в частности вооруженные автоматическим оружием и боеприпасами", - сказал он.

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что меры безопасности усилили в частности в правительственном квартале, на железнодорожном и автовокзалах.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил временно поверенному в делах Российской Федерации в Украине, что 18 марта в дипучреждения РФ для голосования будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.

Александр Шумилин, УП
Темы: полицияКиевтерроризм
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