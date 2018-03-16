Гройсман заявив, що не балотуватиметься у президенти

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П'ятниця, 16 березня 2018, 21:57

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не збирається балотуватися на посаду президента України.

Про це він заявив в ефірі Радіо НВ.

"У мене завжди є готовність до відповідальності, але у мене немає жодного бажання і жодних планів балотуватися в президенти України", - зазначив прем'єр.

На уточнююче питання ведучого щодо того, чи братиме Гройсман участь у наступному циклі виборів президента, він відповів, що "ні".

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Українська правда
Теми: Гройсман президент вибори
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