Гройсман заявив, що не балотуватиметься у президенти

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не збирається балотуватися на посаду президента України.

Про це він заявив в ефірі Радіо НВ.

"У мене завжди є готовність до відповідальності, але у мене немає жодного бажання і жодних планів балотуватися в президенти України", - зазначив прем'єр.

На уточнююче питання ведучого щодо того, чи братиме Гройсман участь у наступному циклі виборів президента, він відповів, що "ні".

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