Гройсман заявив, що не балотуватиметься у президенти
П'ятниця, 16 березня 2018, 20:57
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не збирається балотуватися на посаду президента України.
Про це він заявив в ефірі Радіо НВ.
"У мене завжди є готовність до відповідальності, але у мене немає жодного бажання і жодних планів балотуватися в президенти України", - зазначив прем'єр.
На уточнююче питання ведучого щодо того, чи братиме Гройсман участь у наступному циклі виборів президента, він відповів, що "ні".
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Українська правда