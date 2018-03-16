Гройсман заявил, что не будет баллотироваться в президенты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не собирается баллотироваться на пост президента Украины.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"У меня всегда есть готовность к ответственности, но у меня нет никакого желания и никаких планов баллотироваться в президенты Украины", - отметил премьер.

На уточняющий вопрос ведущего о том, будет ли Гройсман принимать участие в следующем цикле выборов президента, он ответил, что "нет".

Читайте также: "Вместе – сила? Пойдет ли Порошенко в избирательный ва-банк"