Гройсман заявил, что не будет баллотироваться в президенты

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Пятница, 16 марта 2018, 21:57

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не собирается баллотироваться на пост президента Украины.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"У меня всегда есть готовность к ответственности, но у меня нет никакого желания и никаких планов баллотироваться в президенты Украины", - отметил премьер.

На уточняющий вопрос ведущего о том, будет ли Гройсман принимать участие в следующем цикле выборов президента, он ответил, что "нет".

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Украинская правда
Темы: Гройсман президент виборы
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