Канада виділить Україні $4,6 млн на підтримку Збройних сил

Канада виділить 4,6 млн доларів на навчання Збройних сил та забезпечення спеціального обладнання для української армії.

Про це оголосила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

"Канада не зупиняється на підтримці народу України. Ми будемо продовжувати підтримувати тиск на Росію, у тому числі через економічні санкції, доки вона не виконає свої зобов’язання за міжнародним правом стосовно суверенітету України", - підкреслила Фріланд.

Зазначається, що фінансування Канади допоможе із обладнанням для надання першої допомоги та підготовки для військових.

"Ми продовжуватимемо тісну співпрацю з кримськотатарськими організаціями, щоб підвищити обізнаність про ситуацію в анексованому Криму", - додала міністр.

Раніше повідомлялось, що уряди Канади та Швеції в рамках Цільового фонду багатьох партнерів виділили $2 млн на відновлення Донбасу.