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Канада выделит Украине $4,6 млн на поддержку Вооруженных сил

Суббота, 17 марта 2018, 00:20

Канада выделит 4,6 миллионов долларов на обучение Вооруженных сил и обеспечение специального оборудования для украинской армии.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Канада не останавливается на поддержке народа Украины. Мы будем продолжать поддерживать давление на Россию, в том числе через экономические санкции, пока она не выполнит свои обязательства по международному праву в отношении суверенитета Украины", - подчеркнула Фриланд.

Отмечается, что финансирование Канады поможет с оборудованием для оказания первой помощи и подготовки для военных.

"Мы будем продолжать тесное сотрудничество с крымско-татарскими организациями, чтобы повысить осведомленность о ситуации в аннексированном Крыму", - добавила министр.

Ранее сообщалось, что правительства Канады и Швеции в рамках Целевого фонда многих партнеров выделили $2 млн на восстановление Донбасса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КанадаУкраинаВооруженные силы
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