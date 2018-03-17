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Україна надіслала офіційні звернення в ООН щодо незаконних виборів у Криму

Субота, 17 березня 2018, 04:40

Україна надіслала генсеку ООН, голові Радбезу та усім делегаціям країн-членів офіційні листи, у яких йдеться, що проведення РФ президентських виборів в окупованому Криму порушує Статут ООН.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Маю честь цим листом передати Резолюцію Верховної Ради України з її зверненням до міжнародного співтовариства у зв'язку із організацією незаконних виборів президента РФ на тимчасово окупованій частині території України – в АР Крим та місті Севастополі", – йдеться в листі за підписом постійного представника України при ООН Володимира Єльченка.

Також лист містить заяву МЗС Україні щодо рішення окупаційної адміністрації півострова провести незаконне голосування в Криму.

Послання адресоване генcеку ООН Антоніу Гутеррішу, а також голові Радбезу, постійному представнику Нідерландів при ООН Карелу ван Остерому.

 
 

"Буду вдячний вам за сприяння в поширенні цього листа та його додатків у якості документа Генеральної Асамблеї відповідно до підпункту (а) пункту 34 Порядку денного 72-ї сесії, а також у Раді Безпеки ООН", - йдеться в листі.

Як відомо, 1 березня Верховна Рада прийняла резолюцію, у якій визнала намір РФ незаконно провести 18 березня вибори в АРК порушенням Конституції та законодавства України, основних принципів та норм міжнародного права, Статуту ООН, Гельсінського заключного акту, Будапештського меморандуму 1994 року, резолюції Генасамблеї ООН про територіальну цілісність України від 27 березня 2014 року (№68/262), інших міжнародно-правових актів.

У зверненні ВР також просить світ не допустити "дій, які б могли заохотити органи влади та окупаційну адміністрацію Російської Федерації до порушення суверенітету України, а також прав і свобод людини на тимчасово окупованій частині її території, а в разі таких дій – застосувати додаткові санкції проти представників органів влади та окупаційної адміністрації" РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримООНРосіявибори
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