Украина направила официальные обращения в ООН о незаконных выборах в Крыму

Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение РФ президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Имею честь настоящим письмом передать Резолюцию Верховной Рады Украины с ее обращением к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины – в АР Крым и городе Севастополе", – говорится в письме за подписью постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Также письмо содержит заявление МИД Украины относительно решения оккупационной администрации полуострова провести незаконное голосования в Крыму.

Послание адресовано генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также председателю Совета Безопасности, постоянному представителю Нидерландов при ООН Карелу ван Остерому.

"Буду благодарен вам за содействие в распространении этого письма и его приложений в качестве документа Генеральной Ассамблеи в соответствии с подпунктом (а) пункта 34 Повестки дня 72-й сессии, а также в Совете Безопасности ООН", – говорится в письме.

Отмечается, что другой документ подобного содержания был также адресован делегациям всех стран-членов ООН.

Как известно, 1 марта Верховная Рада приняла резолюцию, в которой признала намерение РФ незаконно провести 18 марта выборы в АРК нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума 1994 года, резолюции Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины от 27 марта 2014 года (№68/262), других международно-правовых актов.

В обращении ВР также просит мир не допустить "действий, которые могли бы привлечь органы власти и оккупационную администрацию Российской Федерации к нарушению суверенитета Украины, а также прав и свобод человека на временно оккупированной части ее территории, а в случае таких действий – применить дополнительные санкции против представителей органов власти и оккупационной администрации" РФ.

