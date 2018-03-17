Сі Цзіньпіна переобрали на посаду голови КНР

Депутати першої сесії Всекитайських зборів народних представників 13-го скликання одноголосно проголосували за переобрання Сі Цзіньпіна на посаду голови КНР.

Про це повідомляє AP.

За продовження повноважень нинішнього китайського лідера проголосували 2970 депутатів.

Він також переобраний на вищу державну посаду з управління збройними силами - голови Центральної військової ради КНР.

Сі Цзіньпін обіймає посади голови китайської держави і ЦВС з 2013 року.

Віце-головою КНР народні представники обрали колишнього секретаря головного антикорупційного органу Комуністичної партії Китаю Ван Цішаня.

Раніше Китай схвалив зняття строкових обмежень перебування на посаді президента, завдяки чому Сі Цзіньпін матиме можливість займати цю посаду довічно.





