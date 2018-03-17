Сі Цзіньпіна переобрали на посаду голови КНР

108 переглядів
Субота, 17 березня 2018, 07:44

Депутати першої сесії Всекитайських зборів народних представників 13-го скликання одноголосно проголосували за переобрання Сі Цзіньпіна на посаду голови КНР.

Про це повідомляє AP.

За продовження повноважень нинішнього китайського лідера проголосували 2970 депутатів.

Він також переобраний на вищу державну посаду з управління збройними силами - голови Центральної військової ради КНР.

Сі Цзіньпін обіймає посади голови китайської держави і ЦВС з 2013 року.

Віце-головою КНР народні представники обрали колишнього секретаря головного антикорупційного органу Комуністичної партії Китаю Ван Цішаня. 

Раніше Китай схвалив зняття строкових обмежень перебування на посаді президента, завдяки чому Сі Цзіньпін матиме можливість займати цю посаду довічно.



Теми: Китай
powered by lun.ua
По темі
Трамп може найближчим часом ввести мита на імпорт технологічних товарів із Китаю - ЗМІ 14 березня 2018, 05:48
Китайці почали буріння свердловин в Україні 13 березня 2018, 18:01
Китай дозволив Сі Цзіньпіну бути президентом довічно 11 березня 2018, 11:35
Усі новини
Головні новини
Українська збірна здобула ще 2 медалі на Паралімпіаді-2018
Доба в АТО: 1 обстріл, бойовики застосували кулемети
Розробник "Новичка": недержавні групи не могли отруїти Скрипаля
Посольство РФ відреагувало на відмову України проводити вибори у російських консульствах
Усі новини
транспорт

Булава, барний стілець, килим: 50 найдивніших речей, які українці забували в Uber

транспорт

Київських маршрутників зобов'язали встановити валідатори для е-квитка