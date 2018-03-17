Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя КНР.

Об этом сообщает AP.

За продление полномочий нынешнего китайского лидера проголосовали 2970 депутатов.

Он также переизбран на высший государственный пост по управлению вооруженными силами - председателя Центрального военного совета КНР.

Си Цзиньпин занимает должность председателя китайского государства и ЦВС с 2013 года.

Вице-председателем КНР народные представители выбрали бывшего секретаря главного антикоррупционного органа Коммунистической партии Китая Ван Цишаня.

Ранее Китай одобрил снятие ограничений сроков пребывания на посту президента, благодаря чему Си Цзиньпин имеет возможность занимать эту должность пожизненно.