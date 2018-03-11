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Китай дозволив Сі Цзіньпіну бути президентом довічно

Неділя, 11 березня 2018, 10:35
Китай дозволив Сі Цзіньпіну бути президентом довічно

Китай схвалив зняття строкових обмежень перебування на посаді президента, завдяки чому Сі Цзіньпін матиме можливість займати цю посаду довічно.

Конституційні зміни були прийняті щорічним засіданням Всекитайських зборів народних представників (найвищий законодавчий орган Китаю) у неділю, повідомляє ВВС.

Із 2996 голосів два делегати голосували проти, а три – утрималися.

Із 90-х років правління президента в Китаї було обмежене двома термінами.

Як відомо, раніше Компартія Китаю запропонувала прибрати з Конституції країни положення про те, що президент і віце-президент КНР можуть обіймати посаду не більше двох термінів поспіль.

ЦК КПК запропонував зафіксувати, що термін повноважень президента і віце-президента Китайської Народної Республіки – такий же, як і у Всекитайських зборів народних представників.

Президент США Дональд Трамп оцінив наміри влади Китаю продовжити термін повноважень президента і допустив, що США "можливо, теж так зроблять".

Наприкінці жовтня минулого року Компартія Китаю закріпила в своєму статуті політичну думку президента Сі Цзіньпіна, поставивши його на один рівень із Мао Цзедуном, а Сі Цзіньпіна переобрали генсеком партії ще на 5 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: Китай
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