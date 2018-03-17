Українець, що постраждав на гірськолижному курорті в Грузії - у реанімації

Громадянин України, який постраждав в результаті аварії на канатній дорозі гірськолижного курорту Гудаурі у Грузії, перебуває у реанімації, його стан стабільно важкий.

Про це повідомив лікар тбіліського Національного медичного центру ім.Гудушаурі Ніколоз Карцівадзе, пише "Радіо Свобода".

За словами медика, двоє пацієнтів, яких направили до медичного центру після інциденту, вже залишили клініку.

Наразі у медцентрі перебувають 5 постраждалих, серед яких - і українець, якому була потрібна операція.

"Четверо з них перебувають у відділенні неврології і нейрохірургії, їхній стан стабільний. Швидше за все, сьогодні або завтра їх випишуть", – зазначив лікар.

Російський Інтерфакс з посиланням на першого віце-прем'єра, міністра економіки та сталого розвитку Грузії Дмитра Кумсішвілі повідомляє, що у лікарні залишається громадянка України, яку було прооперовано.



"Залишається один пацієнт - це жінка з України, якій вчора зробили операцію, і вона поки що перебуває в реанімаційному відділенні, але стан її стабільний, і лікарі вирішать, наскільки швидко її можна буде транспортувати", - повідомив міністр у суботу після відвідування постраждалих, які перебувають у медичному центрі в Тбілісі.



Кумсішвілі зазначив, що стан усіх постраждалих лікарі оцінюють як стабільний.

За інформацією Кумсішвілі, весь курорт Гудаурі, як і інші його канатні дороги, продовжують працювати у звичайному режимі.

Як відомо, через несправність підйомника на грузинському гірськолижному курорті Гудаурі відпочивальники зазнали травмувань. Офіційно на курорті повідомили, що постраждали 10 людей.

Міністерство внутрішніх справ Грузії й управління розвитку курортів Мінекономіки країни заявляли про 8 постраждалих, у яких здебільшого переломи й забої.