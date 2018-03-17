Українець, що постраждав на гірськолижному курорті в Грузії - у реанімації

Громадянин України, який постраждав в результаті аварії на канатній дорозі гірськолижного курорту Гудаурі у Грузії, перебуває у реанімації, його стан стабільно важкий.

Про це повідомив лікар тбіліського Національного медичного центру ім.Гудушаурі Ніколоз Карцівадзе, пише "Радіо Свобода".

За словами медика, двоє пацієнтів, яких направили до медичного центру після інциденту, вже залишили клініку.

Наразі у медцентрі перебувають 5 постраждалих, серед яких - і українець, якому була потрібна операція.

"Четверо з них перебувають у відділенні неврології і нейрохірургії, їхній стан стабільний. Швидше за все, сьогодні або завтра їх випишуть", – зазначив лікар.

Як відомо, через несправність підйомника на грузинському гірськолижному курорті Гудаурі травмувань зазнали відпочивальники. Офіційно на курорті повідомили, що постраждали 10 людей.

Міністерство внутрішніх справ Грузії й управління розвитку курортів Міністерства економіки країни заявляло про вісьмох постраждалих, у яких здебільшого переломи й забої.