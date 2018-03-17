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Украинец, пострадавший на горнолыжном курорте в Грузии - в реанимации

Суббота, 17 марта 2018, 13:58

Гражданин Украины, пострадавший в результате аварии на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури в Грузии, находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.

Об этом сообщил врач тбилисского Национального медицинского центра им.Гудушаури Николоз Карцивадзе, пишет "Радио Свобода".

По словам медика, двое пациентов, которых направили в медицинский центр после инцидента, уже покинули клинику.

В настоящее время в медцентре находятся 5 пострадавших, среди которых - и украинец, которому требовалась операция.

"Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии, их состояние стабильное. Скорее всего, сегодня или завтра их выпишут", - отметил врач.

Российский Интерфакс со ссылкой на первого вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрия Кумсишвили сообщает, что в больнице остается гражданка Украины, которая была прооперирована.

"Остается один пациент - это женщина из Украины, которой вчера сделали операцию, и она пока находится в реанимационном отделении, но состояние ее стабильное, и врачи решат, насколько быстро ее можно будет транспортировать", - сообщил министр в субботу после посещения пострадавших, находящихся в медицинском центре в Тбилиси.

Кумсишвили отметил, что состояние всех пострадавших врачи оценивают как стабильное.

По информации Кумсишвили, весь курорт Гудаури, как и другие его канатные дороги, продолжают работать в обычном режиме.

Как известно, из-за неисправности подъемника на грузинском горнолыжном курорте Гудаури отдыхающие получили травмы. Официально на курорте сообщили, что пострадали 10 человек.

Министерство внутренних дел Грузии и управление развития курортов Минэкономики страны заявляло о восьми пострадавших, у которых в основном переломы и ушибы.

Среди причин аварии рассматривают отключение электроэнергии, однако компания Energo-Pro Georgia заявляет, что на курорте Гудаури такие факты не были зафиксированы.

Темы: Грузиячрезвычайное происшествиежертвы
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