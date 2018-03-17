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Під час обшуків у "Нової пошти" знайшли необліковану готівку – Сарган

Субота, 17 березня 2018, 14:46
Під час обшуків у Нової пошти знайшли необліковану готівку – Сарган

Після обшуків в офісних та складських приміщеннях "Нової пошти" та споріднених з нею підприємств повідомлення про підозру не складалися та запобіжні заходи не обиралися.

Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook у суботу.

"За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "Нова Пошта" і зазначених вище підприємств та готівкові грошові кошти, які не обліковані та не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах", - повідомила вона.

"Досудове розслідування триває, повідомлення про підозру не складалися та запобіжні заходи не обиралися", - зазначила Сарган.

Вона повідомила, що Головним слідчим управлінням за процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ "Нова пошта" та інших споріднених підприємств (ч. 2 ст. 364 КК України).

За словами Сарган, вони за участі службових осіб органів ДФС України, з метою одержання неправомірної вигоди для "Нової пошти", здійснили прикриття незаконних фінансових послуг підприємства, що призвело до ненадходження до бюджетів коштів у вигляді обов’язкових податкових зборів та спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Також розслідування проводиться за фактами умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку (ч. 3 ст. 212 КК України), службовими особами ТОВ "Нова Пошта" у особливо великих розмірах при здійсненні ліцензійної діяльності з переказу грошових коштів, доставки товарів (посилок) та міжнародних перевезень.

"З огляду на вимоги ст. 222 КПК України надання більш детальної інформації у цьому кримінальному провадженні не є можливим", - додала Сарган.

Як відомо, 16 березня представники Генеральної прокуратури провели близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" у Києві, Полтаві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі.

Сарган повідомила, що генпрокурор Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування вказаного кримінального провадження.

Українська правда

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Теми: Генпрокуратурабізнес
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