После обысков в офисных и складских помещениях "Новой почты" и родственных ей предприятий сообщение о подозрении не составлялось и меры пресечения не избирались.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook в субботу.

"По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Новая Почта" и указанных выше предприятий и наличные денежные средства, не учтенные и не оприходованные в кассе и в бухгалтерских документах", - сообщила она.

"Досудебное расследование продолжается, сообщение о подозрении на составлялось и меры пресечения не избирались", - отметила Сарган.

Она сообщила, что Главным следственным управлением под процессуальным руководством Департамента процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата ГПУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий (ч. 2 ст. 364 УК Украина).

По словам Сарган, они с участием должностных лиц органов ГФС Украины, с целью получения неправомерной выгоды для "Новой почты", осуществили прикрытие незаконных финансовых услуг предприятия, что привело к непоступлению в бюджет средств в виде обязательных налоговых сборов и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.

Также расследование проводится по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке (ч. 3 ст. 212 УК Украины), должностными лицами ООО "Новая Почта" в особенно крупных размерах при осуществлении лицензионной деятельности по переводу денежных средств, доставке товаров (посылок) и международных перевозок.

"Согласно требованиям ст. 222 УПК Украины, предоставление более детальной информации в этом уголовном производстве не представляется возможным", - добавила Сарган.

Как известно, 16 марта представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре.

Сарган сообщила, что генпрокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование указанного уголовного производства.