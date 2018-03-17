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"UA: Перший" показав карту України без Криму

Субота, 17 березня 2018, 16:06

У п'ятницю ввечері телеканал "UA: Перший" помилково показав карту України без Криму.

Про це повідомила прес-служба самого телеканалу, вибачившись перед глядачами.

"Сьогодні, 16 березня, у вечірньому випуску новин на "UA: Перший" у прямому ефірі трапилась технічна помилка, внаслідок якої глядачі 27 секунд бачили карту України з помилками. Зокрема, на карті не були відображені назви областей і міст, а також показана територія без півострову Крим", - йдеться в повідомленні.

На телеканалі пояснили, що картинка з картою України складається з кількох десятків елементів, які накладаються один на одний шарами в спеціальній програмі для редагування графіки (Adobe After Effects).

"Кожен напис, кожен колір, кожне зображення можна зробити видимим, поставивши відповідну відмітку у програмі", - додали в прес-службі.

"Коли дизайнер новин робив графіку для прогнозу погоди, він працював з єдиним шаблоном, який використовується для візуалізації всіх подій. Помилково, вимикаючи непотрібні для цієї новини елементи, дизайнер вимкнув й кілька потрібних шарів: зображення Криму й назви всіх областей", - зазначили на телеканалі.

Там додали, що оскільки цей слайд готувався вже під час прямого ефіру новин, у випускового режисера не було змоги його перевірити.

"Відтак глядачі побачили такі критичні й дуже грубі помилки", - констатували на "UA: Перший".

Українська правда

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Теми: телебаченняКрим
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