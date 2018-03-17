"UA: Первый" показал карту Украины без Крыма

В пятницу вечером телеканал "UA: Первый" ошибочно показал карту Украины без Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба самого телеканала, извинившись перед зрителями.

"Сегодня, 16 марта, в вечернем выпуске новостей на "UA: Первый" в прямом эфире случилась техническая ошибка, в результате которой зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками. В частности, на карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова Крым", - говорится в сообщении.

На телеканале пояснили, что картинка с картой Украины состоит из нескольких десятков элементов, которые накладываются друг на друга слоями в специальной программе для редактирования графики (Adobe After Effects).

"Каждая надпись, каждый цвет, каждое изображение можно сделать видимым, поставив соответствующую отметку в программе", - добавили в пресс-службе.

"Когда дизайнер новостей делал графику для прогноза погоды, он работал с единственным шаблоном, который используется для визуализации всех событий. Ошибочно, выключая ненужные для этой новости элементы, дизайнер выключил и несколько нужных слоев: изображение Крыма и названия всех областей", - отметили на телеканале.

Там добавили, что поскольку этот слайд готовился уже во время прямого эфира новостей, у выпускающего режиссера не было возможности его проверить.

"Следовательно зрители увидели такие критические и очень грубые ошибки", - констатировали в "UA: Первый".