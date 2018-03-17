У МЗС уточнили інформацію про постраждалих у Гудаурі українців

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Субота, 17 березня 2018, 17:24

Один з громадян України, що постраждали у Гудаурі, повернувся на батьківщину, інша перебуває у лікарні м.Тбілісі.

Про це у коментарі Українській правді повідомив заступник директора Департаменту – начальник управління консульської діяльності МЗС України Василь Кирилич.

"За інформацією лікарів, оперування пройшло успішно, стан постраждалого важкий, загрози життю немає", - повідомив Кирилич.

Він додав, що грузинська сторона оплачує усі видатки, пов'язані з лікуванням потерпілої та перебуванням її рідних у Грузії. 

Як відомо, 16 березня через несправність підйомника на грузинському гірськолижному курорті Гудаурі відпочивальники зазнали травмувань. Офіційно на курорті повідомили, що постраждали 10 людей.

Міністерство внутрішніх справ Грузії й управління розвитку курортів Мінекономіки країни заявляли про 8 постраждалих, у яких здебільшого переломи й забої. 

У Національному медичному центрі в Тбілісі повідомляли, що громадянин України, який постраждав в результаті аварії на канатній дорозі, перебуває у реанімації, його стан стабільно важкий.

РосЗМІ з посиланням на міністра економіки та сталого розвитку Грузії Дмитра Кумсішвілі повідомляли, що йдеться про жінку, яка перебуває у реанімаційному відділенні, але її стан стабільний. 

Оксана Коваленко, УП
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Теми: Грузія надзвичайна подія жертви МЗС
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