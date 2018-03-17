В МИД уточнили информацию о пострадавших в Гудаури украинцах

969 просмотров
Суббота, 17 марта 2018, 17:24

Один из пострадавших на горнолыжном курорте в Гудаури граждан Украины вернулся на родину, другая находится в больнице в Тбилиси.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщил замдиректора Департамента - начальник управления консульской деятельности МИД Украины Василий Кирилич.

"По информации врачей, операция прошла успешно, состояние пострадавшей тяжелое, угрозы жизни нет", - сообщил Кирилич.

Он добавил, что грузинская сторона оплачивает все расходы, связанные с лечением потерпевшей и пребыванием ее родных в Грузии.

Как известно, 16 марта из-за неисправности подъемника на грузинском горнолыжном курорте Гудаури отдыхающие получили травмы. Официально на курорте сообщили, что пострадали 10 человек.

Министерство внутренних дел Грузии и управления развития курортов Минэкономики страны заявляли о 8 пострадавших, у которых преимущественно переломы и ушибы.

В Национальном медицинском центре в Тбилиси сообщали, что гражданин Украины, который пострадал в результате аварии на канатной дороге, находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.

РосСМИ со ссылкой на министра экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрия Кумсишвили сообщали, что речь идет о женщине, которая находится в реанимационном отделении, но ее состояние стабильное.

Оксана Коваленко, УП
Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Грузия чрезвычайное происшествие жертвы МИД
powered by lun.ua
По теме
Украинец, пострадавший на горнолыжном курорте в Грузии - в реанимации 17 марта 2018, 14:58
В Грузии сломавшийся подъемник "выбрасывал" лыжников, пострадали украинцы 16 марта 2018, 12:59
Германия поднимет на Совете ЕС вопрос нарушения грузинами условий безвиза - СМИ 6 марта 2018, 23:22
Все новости
Главные новости
МИД: Россию предупреждали о незаконности выборов еще месяц назад
"UA: Первый" показал карту Украины без Крыма
Во время обысков у "Новой почты" нашли неучтенную наличность - Сарган
Порошенко: членство в ЕС - вопрос лет, а не десятилетий
Все новости
Опыт

Кто они – украинские герои Паралимпиады-2018

еда

6 полезных ботов в киевских заведениях