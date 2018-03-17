В МИД уточнили информацию о пострадавших в Гудаури украинцах

Один из пострадавших на горнолыжном курорте в Гудаури граждан Украины вернулся на родину, другая находится в больнице в Тбилиси.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщил замдиректора Департамента - начальник управления консульской деятельности МИД Украины Василий Кирилич.

"По информации врачей, операция прошла успешно, состояние пострадавшей тяжелое, угрозы жизни нет", - сообщил Кирилич.

Он добавил, что грузинская сторона оплачивает все расходы, связанные с лечением потерпевшей и пребыванием ее родных в Грузии.

Как известно, 16 марта из-за неисправности подъемника на грузинском горнолыжном курорте Гудаури отдыхающие получили травмы. Официально на курорте сообщили, что пострадали 10 человек.

Министерство внутренних дел Грузии и управления развития курортов Минэкономики страны заявляли о 8 пострадавших, у которых преимущественно переломы и ушибы.

В Национальном медицинском центре в Тбилиси сообщали, что гражданин Украины, который пострадал в результате аварии на канатной дороге, находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.

РосСМИ со ссылкой на министра экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрия Кумсишвили сообщали, что речь идет о женщине, которая находится в реанимационном отделении, но ее состояние стабильное.