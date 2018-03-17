ТОВ "Нова пошта" заперечує інформацію прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган про те, що вилучені в спорідненій з ним компанії готівкові кошти були необліковані.

Про це повідомили "Економічній правді" у прес-службі компанії.

"Інформація, розповсюджена прес-секретарем генерального прокурора щодо вилучення якихось коштів, які начебто не були обліковані та не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах, не відповідає дійсності", - заявили у прес-службі.

Пізніше в компанії пояснили, що 16 березня були проведені обшуки у 42 касах в 6 відділеннях у 5 містах України: Дніпрі, Одесі, Харкові, Полтаві та Львові.

"Ніяких порушень не знайдено. Лише у відділенні №1 "Нова Пошта" (Харків) правоохоронцями були вилучені кошти в компанії "Пост Фінанс", - сказали у прес-службі.

Там стверджують, що ці кошти оприбуткованi вiдповiдно до законодавства.

"Вилучена готівка є коштами клiєнта, який не встиг отримати грошовий переказ. Вилучення цих коштів суперечить діючій процедурі. Компанія не згодна з такими діями і буде їх оскаржувати", - заявили в "Новій пошті".

Як повідомлялося, у суботу Лариса Сарган заявила, що після обшуків в офісних та складських приміщеннях "Нової пошти" та споріднених з нею підприємств повідомлення про підозру не складалися та запобіжні заходи не обиралися.

"За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "Нова Пошта" і зазначених вище підприємств та готівкові грошові кошти, які не обліковані та не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах", - повідомила вона.