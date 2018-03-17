"Нова пошта" заперечує, що в неї знайшли необліковану готівку

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Субота, 17 березня 2018, 17:45

ТОВ "Нова пошта" заперечує інформацію прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган щодо вилучення в офісних та складських приміщеннях компанії та споріднених з нею підприємств не облікованих готівкових коштів.

Про це повідомили "Економічній правді" у прес-службі компанії.

"Інформація, розповсюджена прес-секретарем генерального прокурора щодо вилучення якихось коштів, які начебто не були обліковані та не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах, не відповідає дійсності", - заявили у прес-службі.

Як повідомлялося, у суботу Лариса Сарган заявила, що після обшуків в офісних та складських приміщеннях "Нової пошти" та споріднених з нею підприємств повідомлення про підозру не складалися та запобіжні заходи не обиралися.

"За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "Нова Пошта" і зазначених вище підприємств та готівкові грошові кошти, які не обліковані та не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах", - повідомила вона.

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Теми: Генпрокуратура бізнес
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