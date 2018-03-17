Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Нова пошта" оскаржуватиме вилучення готівки

Субота, 17 березня 2018, 16:45
Нова пошта оскаржуватиме вилучення готівки

ТОВ "Нова пошта" заперечує інформацію прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган про те, що вилучені в спорідненій з ним компанії готівкові кошти були необліковані.

Про це повідомили "Економічній правді" у прес-службі компанії.

"Інформація, розповсюджена прес-секретарем генерального прокурора щодо вилучення якихось коштів, які начебто не були обліковані та не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах, не відповідає дійсності", - заявили у прес-службі.

Пізніше в компанії пояснили, що 16 березня були проведені обшуки у 42 касах в 6 відділеннях у 5 містах України: Дніпрі, Одесі, Харкові, Полтаві та Львові.

"Ніяких порушень не знайдено. Лише у відділенні №1 "Нова Пошта" (Харків) правоохоронцями були вилучені кошти в компанії "Пост Фінанс", - сказали у прес-службі.

Там стверджують, що ці кошти оприбуткованi вiдповiдно до законодавства.

"Вилучена готівка є коштами клiєнта, який не встиг отримати грошовий переказ. Вилучення цих коштів суперечить діючій процедурі. Компанія не згодна з такими діями і буде їх оскаржувати", - заявили в "Новій пошті".

Як повідомлялося, у суботу Лариса Сарган заявила, що після обшуків в офісних та складських приміщеннях "Нової пошти" та споріднених з нею підприємств повідомлення про підозру не складалися та запобіжні заходи не обиралися.

"За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "Нова Пошта" і зазначених вище підприємств та готівкові грошові кошти, які не обліковані та не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах", - повідомила вона.

"Українська правда" у Threads

Теми: Генпрокуратурабізнес
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
Усі новини...
Реклама: