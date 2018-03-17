ООО "Новая почта" отрицает информацию пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган об изъятии в офисных и складских помещениях компании и родственных ей предприятий неучтенных наличных средств.

Об этом сообщили "Экономической правде" в пресс-службе компании.

"Информация, распространенная пресс-секретарем генерального прокурора об изъятии каких-то средств, которые якобы не были учтены и не оприходованы в кассе и в бухгалтерских документах, не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе.

Как сообщалось, в субботу Лариса Сарган заявила, что после обысков в офисных и складских помещениях "Новой почты" и родственных ей предприятий сообщения о подозрении не составлялись и меры пресечения не избирались.

"По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Новая Почта" и указанных выше предприятий и наличные денежные средства, не учтенные и не оприходованные в кассе и в бухгалтерских документах", - сообщила она.