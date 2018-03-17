ООО "Новая почта" отрицает информацию пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган о том, что изъятые в родственной с ним компании наличные средства были неучтены.

Об этом сообщили "Экономической правде" в пресс-службе компании.

"Информация, распространенная пресс-секретарем генерального прокурора об изъятии каких-то средств, которые якобы не были учтены и не оприходованы в кассе и в бухгалтерских документах, не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе.

Позже в компании пояснили, что 16 марта были проведены обыски в 42 кассах в 6 отделениях в 5 городах Украины: Днепре, Одессе, Харькове, Полтаве и Львове.

"Никаких нарушений не найдено. Лишь в отделении №1 "Новая Почта" (Харьков) правоохранителями были изъяты средства в компании "Пост Финанс", - сказали в пресс-службе.

Там утверждают, что эти средства оприходованы в соответствии с законодательством.

"Изъятые наличные деньги являются средствами клиента, который не успел получить денежный перевод. Изъятие этих средств противоречит действующей процедуре. Компания не согласна с такими действиями и будет их обжаловать", - заявили в "Новой почте".

Как сообщалось, в субботу Лариса Сарган заявила, что после обысков в офисных и складских помещениях "Новой почты" и родственных ей предприятий сообщения о подозрении не составлялись и меры пресечения не избирались.

"По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Новая Почта" и указанных выше предприятий и наличные денежные средства, не учтенные и не оприходованные в кассе и в бухгалтерских документах", - сообщила она.