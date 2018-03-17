Поліція вивезла вантажівку "Руху нових сил" з Європейської площі

У Києві поліція вивезла з Європейської площі вантажівку партії "Рух нових сил", яка виїхала для встановлення сцени.

Про це повідомив народний депутат Юрій Дерев'янко.

Представники "Руху нових сил" заявили, що правоохоронці викрали їхній вантажний автомобіль.

"Поліція сіла за руль і викрала автомобіль, який учасники руху привезли на Європейську площу", - заявив Дерев'янко.

Представники "РНС" наполягають на обшуку вантажівки у присутності адвокатів через побоювання, що "туди щось підкинуть".

У зв’язку з цим вони звернулися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і генпрокурора Юрія Луценка.

"Знайшли викрадений поліцією грузовик зі сценою. Ні журналістів, ні представників "Руху нових сил" не підпускають!", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, правоохоронці заблокували вантажний автомобіль представників "Руху нових сил" на Європейській площі біля готелю "Дніпро".

Навколо перебували близько 200 поліцейських та нацгвардійців.

За словами представника "Руху нових сил" Володимира Гавриша, 6 березня вони подали заявку до Київради щодо проведення мирної акції біля Майдану Незалежності 18 березня.

Представники поліції зазначили, що мають право блокувати автівку, адже отримали відповідний дзвінок про можливу небезпеку.

Пізніше "Рух нових сил" заявив про затримання учасників акції у Києві.