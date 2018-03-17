Полиция вывезла грузовик "Руху нових сил" с Европейской площади

В Киеве полиция вывезла с Европейской площади грузовик партии "Руху нових сил", который выехал для установления сцены.

Об этом сообщил народный депутат Юрий Деревянко.

Представители "Руху нових сил" заявили, что правоохранители похитили их грузовой автомобиль.

"Полиция села за руль и угнала автомобиль, который участники движения привезли на Европейскую площадь", - заявил Деревянко.

Представители "РНС" настаивают на обыске грузовика в присутствии адвокатов из-за опасений, что "туда что-то подкинут".

В связи с этим они обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову и генпрокурору Юрию Луценко.

"Нашли похищенный полицией грузовик со сценой. Ни журналистов, ни представителей "Руху нових сил" не подпускают!", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, правоохранители заблокировали грузовой автомобиль представителей "Руху нових сил" на Европейской площади возле гостиницы "Днепр".

Вокруг находилось около 200 полицейских и нацгвардейцев.

По словам представителя "Руху нових сил" Владимира Гавриша, 6 марта они подали заявку в Киевсовет на проведение мирной акции возле Майдана Независимости 18 марта.

Представители полиции отметили, что имеют право блокировать автомобиль, ведь получили соответствующий звонок о возможной опасности.

Позже "Рух нових сил" заявил о задержании участников акции в Киеве.