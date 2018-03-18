Сирія: у Східній Гуті за добу загинули щонайменше 30 людей

Щонайменше 30 людей загинули в суботу, 17 березня, унаслідок авіаударів по сирійському району Східна Гута.

Про це повідомляє DW з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

За інформацією спостерігачів, у місті Замалка мішенню авіаудару стала група людей, які намагалися втекти на підконтрольну уряду Сирії територію. Ще кілька десятків людей були поранені.

Зазначається, що близько 10 тисяч людей, включаючи сотні жінок та дітей, уранці 17 березня залишили анклав.

Як повідомлялось, унаслідок інтенсивних ударів сирійського режиму по контрольованому повстанцями району Східна Гута загинуло більше 800 мирних жителів.

Як відомо, 24 лютого РБ ООН ухвалила резолюцію щодо Сирії, за якою у країні має бути запроваджене 30-денне перемир'я з метою доставки гуманітарної допомоги та евакуації поранених. Однак гуманітарне перемир'я постійно порушується.

У районі, котрий з усіх боків заблоковано урядовими військами, перебуває близько 400 тис. людей, які потребують термінової доставки продуктів харчування і предметів першої необхідності.