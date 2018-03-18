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Сирия: в Восточной Гуте за сутки погибли по меньшей мере 30 человек

Воскресенье, 18 марта 2018, 01:17

По меньшей мере 30 человек погибли в субботу, 17 марта, в результате авиаударов по сирийскому району Восточная Гута.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По информации наблюдателей, в городе Замалка мишенью авиаудара стала группа людей, которые пытались скрыться на подконтрольную правительству Сирии территорию. Еще несколько десятков человек были ранены.

Отмечается, что около 10 тысяч человек, включая сотни женщин и детей, утром 17 марта покинули анклав.

Как сообщалось, вследствие интенсивных ударов сирийского режима по контролируемому повстанцами району Восточная Гута погибло более 800 мирных жителей.

Как известно, 24 февраля СБ ООН принял резолюцию по Сирии, по которой в стране должно быть введено 30-дневное перемирие с целью доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых. Однако гуманитарное перемирие постоянно нарушается.

В районе, котрый со всех сторон заблокирован правительственными войсками, находятся около 400 тыс. людей, нуждающихся в срочной доставке продуктов питания и предметов первой необходимости.

Темы: Сирия
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