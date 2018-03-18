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Кольченка в РФ відправили до ШІЗО на 13 діб під надуманим приводом

Неділя, 18 березня 2018, 12:05
Кольченка в РФ відправили до ШІЗО на 13 діб під надуманим приводом

Українського політв'язня Олександра Кольченка в російській колонії помістили в штрафний ізолятор на 13 діб.

Про це повідомила в Facebook російська правозахисниця Тетяна Щур з посиланням на інформацію адвоката, який працює за договором з Уральською правозахисною групою і 16 березня відвідав Кольченка у ВК-6 м. Копейська.

"Сашу з 8 березня тримають в ШІЗО. Його помістили туди на 13 діб за, нібито, пересування без охорони саме по тих місцях, де він та інші засуджені, як правило, ходять без охорони: до бібліотеки, до їдальні...", - написала Щур.

За її словами, цей формальний привід покарати засудженого застосовується лише тоді, коли це вигідно начальству.

"Особлива підлість нинішнього поміщення полягає в тому, що напередодні ми передали йому довгоочікувану передачу, так необхідну хлопцю, у якого лікарі констатували проблеми з серцевим ритмом. Тепер цю передачу Саша отримає тільки після ШІЗО, і що до нього дійде - велике питання!", - додала правозахисниця.

Вона нагадала, що на Новий рік Кольченко відсидів 10 діб у ШІЗО за "порушення форми одягу", бо не пришив бирку із прізвищем на одяг, що тимчасово заміняє випраний до свята бушлат.

Як відомо, мама політв'язня Лариса Кольченко в листопаді 2017 року повідомляла про погіршення стану здоров'я її сина. За словами жінки, її син сильно схуд - через втрату ваги у виправній колонії його госпіталізували з діагнозом "дефіцит ваги".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська просила російську колегу Тетяну Москалькову проконтролювати лікування українця.

Як відомо, Олександр Кольченко був затриманий російськими силовиками у травні 2014 року в Сімферополі разом з режисером Олегом Сенцовим, окупанти Криму звинуватили їх у організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму, а Кольченка  – до 10 років колонії. Обидва спростували всі звинувачення.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх. Росія на заклики не реагує.

Українська правда
Теми: політв'язніРосія
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