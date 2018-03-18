Кольченко в РФ посадили в ШИЗО на 13 суток по надуманному поводу

Украинского политзаключенного Александра Кольченко в российской колонии поместили в штрафной изолятор на 13 суток.

Об этом сообщила в Facebook российская правозащитница Татьяна Щур со ссылкой на информацию адвоката, работающего по договору с Уральской правозащитной группой, который 16 марта посетил Кольченко в ИК-6 г. Копейска.

"Сашу с 8 марта держат в ШИЗО. Его поместили туда на 13 суток за, якобы, передвижение без охраны именно по тем местам, где он и остальные осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую...", - написала Щур.

По ее словам, этот формальный повод наказать осуждённого применяется лишь тогда, когда это выгодно начальству.

"Особая подлость нынешнего водворения состоит в том, что накануне мы передали ему долгожданную передачу, так необходимую парню, у которого врачи констатировали проблемы с сердечным ритмом. Теперь эту передачу Саша получит только после ШИЗО, и что до него дойдёт — большой вопрос!", - добавила правозащитница.

Она напомнила, что на Новый год Кольченко отсидел 10 суток в ШИЗО за "нарушение формы одежды", не пришив бирку с фамилией на одежду, временно заменяющую выстиранный к празднику бушлат.

Как известно, мама политзаключенного Лариса Кольченко в ноябре 2017 года сообщала об ухудшении состояния здоровья ее сына. По словам женщины, ее сын сильно похудел – из-за потери веса в исправительной колонии его госпитализировали с диагнозом "дефицит веса".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская просила российскую коллегу Татьяну Москалькову проконтролировать лечение украинца.

Как известно, Александр Кольченко был задержан российскими силовиками в мае 2014 года в Симферополе вместе с режиссером Олегом Сенцовым, оккупанты Крыма обвинили их в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма, а Кольченко - к 10 годам колонии. Оба опровергли все обвинения.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их. Россия на призывы не реагирует.