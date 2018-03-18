Грицак прийшов на Майдан поспостерігати
Неділя, 18 березня 2018, 13:13
Голова СБУ Василь Грицак прийшов на Майдан Незалежності, де учасники акції протесту намагалися розібрати металеві конструкції.
Про це повідомляє кореспондент Громадського.
Грицак зазначив, що конструкції є комунальною власністю і розбирати їх "не потрібно".
"Я тут просто спостерігаю. Не потрібно розбирати те, що належить комунальній власності, але люди мають право говорити те, що вони хочуть", — додав Грицак.
Як повідомлялося, у неділю на Майдані учасники акції "Руху нових сил" розібрали конструкції з інсталяцією про Крим, встановлені біля Стели Незалежності.
Як зазначила у коментарі УП речник ГУ Нацполіції Києва Оксана Блищик, наразі правоохоронці забезпечують правопорядок та фіксують усі дії учасників мітингу.