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Грицак прийшов на Майдан поспостерігати

Неділя, 18 березня 2018, 13:13

Голова СБУ Василь Грицак прийшов на Майдан Незалежності, де учасники акції протесту намагалися розібрати металеві конструкції.

Про це повідомляє кореспондент Громадського.

Грицак зазначив, що конструкції є комунальною власністю і розбирати їх "не потрібно".

 

"Я тут просто спостерігаю. Не потрібно розбирати те, що належить комунальній власності, але люди мають право говорити те, що вони хочуть", — додав Грицак.

Як повідомлялося, у неділю на Майдані учасники акції "Руху нових сил" розібрали конструкції з інсталяцією про Крим, встановлені біля Стели Незалежності.

Як зазначила у коментарі УП речник ГУ Нацполіції Києва Оксана Блищик, наразі правоохоронці забезпечують правопорядок та фіксують усі дії учасників мітингу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГрицакСБУМайдан
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