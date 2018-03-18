Грицак пришел на Майдан понаблюдать

Председатель СБУ Василий Грицак пришел на Майдан Независимости, где участники акции протеста пытались разобрать металлические конструкции.

Об этом сообщает корреспондент Громадського.

Грицак отметил, что конструкции являются коммунальной собственностью и разбирать их "не нужно".

"Я здесь просто наблюдаю. Не нужно разбирать то, что принадлежит коммунальной собственности, но люди имеют право говорить то, что они хотят", - добавил Грицак.

Как сообщилось, в воскресенье на Майдане участники акции "Руха новых сил" разобрали конструкции с инсталляцией о Крыме, установленные возле Стеллы Независимости.

Как отметила в комментарии УП пресс-секретарь ГУ Нацполиции Киева Оксана Блищик, в настоящее время правоохранители обеспечивают правопорядок и фиксируют все действия участников митинга.