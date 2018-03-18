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Грицак пришел на Майдан понаблюдать

Воскресенье, 18 марта 2018, 13:13

Председатель СБУ Василий Грицак пришел на Майдан Независимости, где участники акции протеста пытались разобрать металлические конструкции.

Об этом сообщает корреспондент Громадського.

Грицак отметил, что конструкции являются коммунальной собственностью и разбирать их "не нужно".

 

"Я здесь просто наблюдаю. Не нужно разбирать то, что принадлежит коммунальной собственности, но люди имеют право говорить то, что они хотят", - добавил Грицак.

Как сообщилось, в воскресенье на Майдане участники акции "Руха новых сил" разобрали конструкции с инсталляцией о Крыме, установленные возле Стеллы Независимости.

Как отметила в комментарии УП пресс-секретарь ГУ Нацполиции Киева Оксана Блищик, в настоящее время правоохранители обеспечивают правопорядок и фиксируют все действия участников митинга.

Темы: ГрицакСБУМайдан
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