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Учасники акції РНС розібрали металеві конструкції на Майдані

Неділя, 18 березня 2018, 12:15
Учасники акції РНС розібрали металеві конструкції на Майдані
Фото - Євген Руденко, УП

У центрі Києва учасники акції "Руху нових сил" почали розбирати конструкції з інсталяцією про Крим, встановлені біля Стели Незалежності.

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, рішення про демонтаж металевих конструкцій учасники акції РНС ухвалили спонтанно під час мітингу, оскільки вони, на їхню думку, їм заважали. 

Як зазначають самі учасники акції РНС, вони розбирають конструкції, "щоб вони не заважали проводити мітинги". На місці металевого риштування планується встановити сцену з колонками. 

Поліція та нацгвардійці, які патрулюють центральну частину Києва, у ситуацію не втручаються і не перешкоджають учасникам акції. 

Станом на 13:50 конструкції розібрано майже повністю. Деякі учасники акції, яку зібрав "РНС", скандують "Відставка, відставка!". 

Як зазначила у коментарі УП речник ГУ Нацполіції Києва Оксана Блищик, наразі правоохоронці забезпечують правопорядок та фіксують усі дії учасників мітингу.

"Позиція поліції - не нагнітати ситуацію, не провокувати. Ми забезпечуємо правопорядок і фіксуємо усі дії (учасників акції - ред.). Затриманих наразі немає. Повідомлень про поранених чи травмованих до поліції також не надходило", - повідомила вона.

Як повідомляє кореспондент УП, станом на 14:30 мітинг на Майдані завершився. Металеві конструкції повністю розібрано, люди розходяться.

 
 
 
 
 
 
Усі фото - євген руденко, УП

Напередодні біля Стели Незалежності було встановлено інсталяцію, оформлену в кольорах українського прапора з написами українською мовою "Дякуємо діду за перемогу 1918 року, мусимо повторити", "Кримська операція 1918 року", "Крим - наш", "Алупка - наш", " Ялта - наш "і т.і. 

Відео та фото з'явилися в мережі, однак вранці до початку мітингу "Руху нових сил" цих написів уже не було, залишилися тільки прапори України.

Як відомо, близько 12:00 18 березня на Майдані Незалежності у Києві зібралися учасники акції "Руху нових сил" з вимогою про новий закон про вибори та відставку президента України Петра Порошенка. 

Напередодні пізно ввечері поліція затримала активістів "Руху нових сил", які хотіли встановити сцену на Майдані Незалежності для проведення акції 18 березня. 

Правоохоронці заблокували вантажний автомобіль представників  РНС на Європейській площі біля готелю "Дніпро".

У РНС  заявили, що заявку до Київради щодо проведення мирної акції біля Майдану Незалежності 18 березня вони подали ще 6 березня. Про дозвіл на встановлення сцени в РНС не уточнили. 

Згодом поліція вивезла з Європейської площі вантажівку РНС, у партії заявили, що правоохоронці викрали їхній вантажний автомобіль та у зв’язку з цим звернулися до глави МВС Арсена Авакова і генпрокурора Юрія Луценка.

Українська правда
Теми: КиївакціїСаакашвілі
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