Медалі "за вибори" не доїхали до Севастополя через шторм

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Неділя, 18 березня 2018, 15:10

До окупованого Севастополя не можуть доставити партію медалей "З Росією назавжди", які передбачалося роздавати городянам на незаконних "виборах президента Росії".

Про це повідомив екс-голова "міського виборчкому" Валерій Медведєв, повідомляє "Новая газета".

"Змушений повідомити, що машина, яка доставляє до Севастополя пам'ятні знаки, в даний час затримується на Керченській переправі. Через шторм вона працює за фактичною погодою, і зараз в першу чергу пропускають автобуси і легковий транспорт. За прогнозами, вантажівка прибуде до Севастополя ближче до ночі", - заявив він.

 
Фото "Крим Реалії"

Медведєв закликав городян не хвилюватися через відсутність медалей, заявивши, що комісії продовжать видавати прив'язані до них посвідчення. Самі медалі за пред'явленням посвідчень будуть видаватися в усіх "ТВК" міста з 20 березня.

"Нова газета" зазначає, що севастопольські ЗМІ вже фіксують відмови від голосування через брак медалей. Проте, загальна явка на "виборах" у місті досить висока: на 12.00 вона становить 35,1%.

Як раніше повідомлялося, у неділю в анексованому Севастополі всім, хто проголосував 18 березня на "виборах президента Росії" видають пам'ятні медалі.

На вкладці написано, що це медаль у пам'ять про "референдум", що пройшов у Севастополі 16 березня 2014 року.

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Теми: Крим Росія вибори
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