Медалі "за вибори" не доїхали до Севастополя через шторм
До окупованого Севастополя не можуть доставити партію медалей "З Росією назавжди", які передбачалося роздавати городянам на незаконних "виборах президента Росії".
Про це повідомив екс-голова "міського виборчкому" Валерій Медведєв, повідомляє "Новая газета".
"Змушений повідомити, що машина, яка доставляє до Севастополя пам'ятні знаки, в даний час затримується на Керченській переправі. Через шторм вона працює за фактичною погодою, і зараз в першу чергу пропускають автобуси і легковий транспорт. За прогнозами, вантажівка прибуде до Севастополя ближче до ночі", - заявив він.
Медведєв закликав городян не хвилюватися через відсутність медалей, заявивши, що комісії продовжать видавати прив'язані до них посвідчення. Самі медалі за пред'явленням посвідчень будуть видаватися в усіх "ТВК" міста з 20 березня.
"Нова газета" зазначає, що севастопольські ЗМІ вже фіксують відмови від голосування через брак медалей. Проте, загальна явка на "виборах" у місті досить висока: на 12.00 вона становить 35,1%.
Як раніше повідомлялося, у неділю в анексованому Севастополі всім, хто проголосував 18 березня на "виборах президента Росії" видають пам'ятні медалі.
На вкладці написано, що це медаль у пам'ять про "референдум", що пройшов у Севастополі 16 березня 2014 року.