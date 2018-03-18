Медали "за выборы" не доехали в Севастополь из-за шторма

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Воскресенье, 18 марта 2018, 15:10

В оккупированный Севастополь не могут доставить партию медалей "С Россией навсегда", которые предполагалось раздавать горожанам на незаконных "выборах президента России".

Об этом сообщил экс-председатель "городского избиркома" Валерий Медведев, сообщает "Новая газета".

"Вынужден сообщить, что машина, доставляющая в Севастополь памятные знаки, в настоящее время задерживается на Керченской переправе. Из-за шторма она работает по фактической погоде, и сейчас в первую очередь пропускают автобусы и легковой транспорт. По прогнозам, грузовик прибудет в Севастополь ближе к ночи", — заявил он.

 
Фото "Крым. Реалии"

Медведев призвал горожан не переживать из-за отсутствия медалей, заявив, что комиссии продолжат выдавать привязанные к ним удостоверения. Сами медали по предъявлении удостоверений будут выдаваться во всех "ТИК" города с 20 марта.

"Новая газета" отмечает, что севастопольские СМИ уже фиксируют отказы от голосования из-за нехватки медалей. Тем не менее, общая явка на "выборах" в городе довольно высокая: на 12:00 она составляет 35,1%.

Как ранее сообщалось. в воскресенье в аннексированном Севастополе всем, кто проголосовал 18 марта на "выборах президента России" выдают памятные медали.

На вкладыше написано, что это медаль в память о "референдуме", прошедшем в Севастополе 16 марта 2014 года.

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Темы: Крым Росcия виборы
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