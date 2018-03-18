Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Природа помешала оккупантам завезти в Севастополь медали "за выборы"

Воскресенье, 18 марта 2018, 14:10

В оккупированный Севастополь не могут доставить партию медалей "С Россией навсегда", которые предполагалось раздавать горожанам на незаконных "выборах президента России".

Об этом сообщил экс-председатель "городского избиркома" Валерий Медведев, сообщает "Новая газета".

"Вынужден сообщить, что машина, доставляющая в Севастополь памятные знаки, в настоящее время задерживается на Керченской переправе. Из-за шторма она работает по фактической погоде, и сейчас в первую очередь пропускают автобусы и легковой транспорт. По прогнозам, грузовик прибудет в Севастополь ближе к ночи", — заявил он.

 
Фото "Крым. Реалии"

Медведев призвал горожан не переживать из-за отсутствия медалей, заявив, что комиссии продолжат выдавать привязанные к ним удостоверения. Сами медали по предъявлении удостоверений будут выдаваться во всех "ТИК" города с 20 марта.

"Новая газета" отмечает, что севастопольские СМИ уже фиксируют отказы от голосования из-за нехватки медалей. Тем не менее, общая явка на "выборах" в городе довольно высокая: на 12:00 она составляет 35,1%.

Как ранее сообщалось. в воскресенье в аннексированном Севастополе всем, кто проголосовал 18 марта на "выборах президента России" выдают памятные медали.

На вкладыше написано, что это медаль в память о "референдуме", прошедшем в Севастополе 16 марта 2014 года.

Темы: КрымРосcиявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Крым
Залужный о возвращении Крыма: Мне плевать, меня никто не остановит
"Слуга" Слюсарев после вторжения стал владельцем завода "Рапид" и фирм в трех странах – СМИ
В НАТО пока не видят признаков того, что судьба Крыма может решиться на переговорах
Последние новости
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
Все новости...
Реклама: