У Севастополі за голосування роздають медальки й солодощі

В анексованому Севастополі всім, хто проголосував 18 березня на виборах президента Росії видають пам'ятні медалі.

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, на вкладиші написано, що це медаль у пам'ять про "референдум", що пройшов у Севастополі 16 березня 2014 року.

У той же час, як повідомив у Facebook член так званої "Громадської палати Севастополя" і "заступник голови Громадської ради" при окупаційному "Управлінні МВС Росії по Севастополю" Іван Комелов, тим, хто голосував на виборах вперше, видають кульочки з ручкою, блокнотом і солодощами.

На фотографії також видно, що після голосування можна сфотографуватися з банером "Я обрав президента".

Він також підтвердив, що всі, хто проголосував, отримують медаль. Хоча деякі люди в коментарях пишуть, що їм медалей не вистачило.

Разом з тим, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що на виборах президента Росії, які Кремль 18 березня має намір провести в анексованому Криму, російську владу півострова цікавить в першу чергу явка виборців.

Про це він заявив у коментарі "Крим.Реалії ТБ".

"Окупаційна влада підготувалася в повній мірі для того, щоб виписати ті результати, що їй потрібні під час того незаконного дійства, яке вони називають "виборами". Їх зараз хвилює тільки один сегмент виборчої кампанії. Це явка на дільниці", - сказав він.

"У той же час всі люди, які не сприймають окупацію, а їх – більшість, вони зараз у великих роздумах, тому що є безпрецедентний тиск на людей і погрози звільнення з роботи", – стверджує Чубаров.

За його словами, 18 березня, як і 16 березня 2014 року (дата проведення невизнаного світом "референдуму" в Криму), "значна кількість людей буде перед вибором: зберегти гідність чи все ж схилити голову".

"Я знаю, що переважна більшість кримських татар схиляти голову не буде", – додав Чубаров.

Як повідомлялося, у суботу Кримська правозахисна група заявила, що в окупованому Криму на кількох підприємствах Керчі керівників зобов'язали забезпечити явку своїх підлеглих на "виборах" президента РФ 18 березня.

Так звані "вибори" президента РФ відбуваються 18 березня, в четверту річницю анексії Криму.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія задіяла спецслужби, аби забезпечити явку кримських татар на дільниці для голосування під час "виборів" президента РФ-2018 та закликав кримчан бойкотувати ці "вибори".

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до виборів президента РФ в окупованому Криму потрапили під відповідні санкції.

Верховна Рада закликала світ завадити виборам президента РФ в анексованому Криму та не визнавати їх легітимними.

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