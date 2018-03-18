Гройсман про російський борг у $8,5 мільярдів: Не хочуть платити, але куди дінуться

Понад 8 мільярдів доларів, які Російська Федерація та газовий монополіст "Газпром" винні Україні за різними газовими справами, так чи інакше будуть виплачені Україні.

Таку думку в ефірі одного із телеканалів висловив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба уряду.

"Ми виграли Стокгольмський арбітраж. Це 2,5 млрд дол. Ще майже 6 млрд дол. (172 млрд грн) – за позовом Антимонопольного комітету України (за порушення антимонопольного законодавства). Це 8,5 млрд дол. Вони не хочуть цього виконувати, але куди вони дінуться", - заявив Гройсман.

"У нинішній ситуації ми маємо об'єднати усі наші зусилля для того, щоб змусити "Газпром" виконувати усі свої зобов'язання. За невиконання зобов'язань російський монополіст має нести жорстку відповідальність", - додав він.

Як відомо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту.

За рішенням арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

Згодом стало відомо, що "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, у справі про транзит апеляція буде подана до кінця березня 2018 року.

Детальніше про те, чим закінчилася суперечка між компаніями та хто кому і скільки винен, читайте у матеріалі: "Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом"