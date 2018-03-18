Гройсман про російський борг у $8,5 мільярдів: Не хочуть платити, але куди дінуться

Понад 8 мільярдів доларів, які Російська Федерація та газовий монополіст "Газпром" винні Україні за різними газовими справами, так чи інакше будуть виплачені Україні.

Таку думку в ефірі одного із телеканалів висловив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба уряду.

"Ми виграли Стокгольмський арбітраж. Це 2,5 млрд дол. Ще майже 6 млрд дол. (172 млрд грн) – за позовом Антимонопольного комітету України (за порушення антимонопольного законодавства). Це 8,5 млрд дол. Вони не хочуть цього виконувати, але куди вони дінуться", - заявив Гройсман.

"У нинішній ситуації ми маємо об'єднати усі наші зусилля для того, щоб змусити "Газпром" виконувати усі свої зобов'язання. За невиконання зобов'язань російський монополіст має нести жорстку відповідальність", - додав він.