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Гройсман о российском долге в $8,5 млрд: Не хотят платить, но куда денутся

Воскресенье, 18 марта 2018, 15:11
Гройсман о российском долге в $8,5 млрд: Не хотят платить, но куда денутся

Более 8 миллиардов долларов, которые Российская Федерация и газовый монополист "Газпром" должны Украине по разным газовыми делами, так или иначе будут выплачены Украине.

Такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

"Мы выиграли Стокгольмский арбитраж. Это 2,5 млрд долл. Еще почти 6 млрд долл. (172 млрд грн) - по иску Антимонопольного комитета Украины (за нарушение антимонопольного законодательства). Это 8,5 миллиардов долларов. Они не хотят этого делать (платить - ред.), но куда они денутся", - заявил Гройсман.

"В нынешней ситуации мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить "Газпром" выполнять все свои обязательства. За невыполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность", - добавил он.

Как известно, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. 

По решению арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" оплатить 2.56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

Позже стало известно, что "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Детальнее о том, чем закончился спор между компаниями и кто кому и сколько должен, читайте в материале: "Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом".

"Украинская правда" в Threads

Темы: газРосcияГройсман
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