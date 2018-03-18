Гройсман о российском долге в $8,5 млрд: Не хотят платить, но куда денутся

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Воскресенье, 18 марта 2018, 16:11

Более 8 миллиардов долларов, которые Российская Федерация и газовый монополист "Газпром" должны Украине по разным газовыми делами, так или иначе будут выплачены Украине.

Такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

"Мы выиграли Стокгольмский арбитраж. Это 2,5 млрд долл. Еще почти 6 млрд долл. (172 млрд грн) - по иску Антимонопольного комитета Украины (за нарушение антимонопольного законодательства). Это 8,5 миллиардов долларов. Они не хотят этого делать (платить - ред.), но куда они денутся", - заявил Гройсман.

"В нынешней ситуации мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить "Газпром" выполнять все свои обязательства. За невыполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность", - добавил он.

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Темы: газ Росcия Гройсман
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