Порошенко домовився з Кувейтом про постачання озброєння

В ході перебування президента Петра Порошенка в Кувейті підписано міжурядову угоду про співробітництво у військовій та інших сферах.

Як повідомляє прес-служба президента, укладення угоди створить правові рамки для здійснення співробітництва між державами у оборонній сфері.

Сторони, зокрема, домовились про взаємний обмін розвідувальною та іншою спеціалізованою інформацією, співпрацю між оборонно-промисловими комплексами держав, постачання озброєння, військової техніки та іншої продукції військового призначення, обслуговування, ремонт та модернізацію військової техніки та обладнання.

Фото прес-служби президента

"Думаю, що це нова сторінка відносин між Україною і Кувейтом", - підкреслив Порошенко.

Він зазначив, що нинішній візит глави Української держави є першим за 15 років.

"Ви знаєте, наскільки для нас є важливою зараз співпраця в галузі оборонної промисловості. Ми зробили далекий крок вперед, коли (були - ред.) підписані угоди про військо-технічне співробітництво, про обмін конфіденційною інформацією", - сказав президент.

За його словами, декілька місяців тому у Кувейті разом з делегацією "Укроборонпрому" перебував начальник Генерального штабу і було напрацьовано надзвичайно важливі напрямки щодо військово-технічної співпраці.

Під час візиту також було досягнуто домовленість щодо спрощення візового режиму на основі взаємності та включення України до переліку держав, громадянам яких візи оформлюються в міжнародному аеропорту Кувейту або в електронному вигляді.

Порошенко в ході державного візиту до Кувейту провів переговори із еміром держави Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, а також зустрівся з головою Національної асамблеї держави Кувейт Марзуком Алі Мухаммадом Аль-Ганімом.

Він також зустрівся з прем’єр-міністром Кувейту шейхом Джабером Аль-Мубараком Аль-Хамадом Ас-Сабахом.

Порошенко наголосив, що Кувейт потужно підтримує Україну в міжнародних організаціях. Він є членом Ради безпеки ООН.

За словами президента, у неділю в ході його візиту до Кувейту відбулась зустріч ще й зі спікером парламенту Швеції.

"І два члени Ради безпеки ООН чітко наголосили на тому, що вони будуть твердо підтримувати ініціативу України, українського президента щодо прийняття рішень і надання мандату миротворців для відновлення миру та спокою на Донбасі і першого безпекового пакету для відновлення суверенітету і територіальної цілісності", - повідомив Порошенко.