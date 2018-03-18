Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко домовився з Кувейтом про постачання озброєння

Неділя, 18 березня 2018, 16:49

В ході перебування президента Петра Порошенка в Кувейті підписано міжурядову угоду про співробітництво у військовій та інших сферах.

Як повідомляє прес-служба президента, укладення угоди створить правові рамки для здійснення співробітництва між державами у оборонній сфері.

Сторони, зокрема, домовились про взаємний обмін розвідувальною та іншою спеціалізованою інформацією, співпрацю між оборонно-промисловими комплексами держав, постачання озброєння, військової техніки та іншої продукції військового призначення, обслуговування, ремонт та модернізацію військової техніки та обладнання.

 
Фото прес-служби президента

"Думаю, що це нова сторінка відносин між Україною і Кувейтом", - підкреслив Порошенко.

Він зазначив, що нинішній візит глави Української держави є першим за 15 років.

"Ви знаєте, наскільки для нас є важливою зараз співпраця в галузі оборонної промисловості. Ми зробили далекий крок вперед, коли (були - ред.) підписані угоди про військо-технічне співробітництво, про обмін конфіденційною інформацією", - сказав президент.

За його словами, декілька місяців тому у Кувейті разом з делегацією "Укроборонпрому" перебував начальник Генерального штабу і було напрацьовано надзвичайно важливі напрямки щодо військово-технічної співпраці.

Під час візиту також було досягнуто домовленість щодо спрощення візового режиму на основі взаємності та включення України до переліку держав, громадянам яких візи оформлюються в міжнародному аеропорту Кувейту або в електронному вигляді.

Порошенко в ході державного візиту до Кувейту провів переговори із еміром держави Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, а також зустрівся з головою Національної асамблеї держави Кувейт Марзуком Алі Мухаммадом Аль-Ганімом.

Він також зустрівся з прем’єр-міністром Кувейту шейхом Джабером Аль-Мубараком Аль-Хамадом Ас-Сабахом.

 

Порошенко наголосив, що Кувейт потужно підтримує Україну в міжнародних організаціях. Він є членом Ради безпеки ООН.

За словами президента, у неділю в ході його візиту до Кувейту відбулась зустріч ще й зі спікером парламенту Швеції.

"І два члени Ради безпеки ООН чітко наголосили на тому, що вони будуть твердо підтримувати ініціативу України, українського президента щодо прийняття рішень і надання мандату миротворців для відновлення миру та спокою на Донбасі і першого безпекового пакету для відновлення суверенітету і територіальної цілісності", - повідомив Порошенко.

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенкозброяміжнародні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
Усі новини...
Реклама: