Порошенко договорился с Кувейтом о поставках вооружения

В ходе пребывания президента Петра Порошенко в Кувейте подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах.

Как сообщает пресс-служба президента, заключение соглашения создаст правовые рамки для осуществления сотрудничества между государствами в оборонной сфере.

Стороны, в частности, договорились о взаимном обмене разведывательной и другой специализированной информацией, сотрудничестве между оборонно-промышленными комплексами стран, поставках вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, обслуживании, ремонте и модернизации военной техники и оборудования.

Фото пресс-службы президента

"Думаю, что это новая страница отношений между Украиной и Кувейтом", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что нынешний визит главы Украинского государства является первым за 15 лет.

"Вы знаете, насколько для нас важно сейчас сотрудничество в области оборонной промышленности. Мы сделали далекий шаг вперед, когда (были - ред.) подписаны соглашения о военно-техническом сотрудничестве, об обмене конфиденциальной информацией", - сказал президент.

По его словам, несколько месяцев назад в Кувейте вместе с делегацией "Укроборонпрома" находился начальник Генерального штаба и был наработан очень важные направления по военно-техническому сотрудничеству.

Во время визита также была достигнута договоренность об упрощении визового режима на основе взаимности и включения Украины в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде.

Порошенко в ходе государственного визита в Кувейт провел переговоры с эмиром государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, а также встретился с председателем Национальной ассамблеи государства Кувейт Марзуком Али Мухаммадом Аль-Ганимом.

Он также встретился с премьер-министром Кувейта шейхом Джабером Аль-Мубараком Аль-Хамадом Ас-Сабахом.

Порошенко подчеркнул, что Кувейт мощно поддерживает Украину в международных организациях. Он является членом Совета безопасности ООН.

По словам президента, в воскресенье в ходе его визита в Кувейт состоялась встреча еще и со спикером парламента Швеции.

"И два члена Совета безопасности ООН четко отметили, что они будут твердо поддерживать инициативу Украины, украинского президента по принятию решений и предоставлению мандата миротворцев для восстановления мира и спокойствия на Донбассе и первого пакета безопасности для восстановления суверенитета и территориальной целостности", - сообщил Порошенко.